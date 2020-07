Por que Anderson Martins passou a ser descartável no São Paulo?

E Anderson Martins pode estar perto de dar adeus ao São Paulo. Com contrato até dezembro, o zagueiro não deve renovar seu vínculo com o clube e já está disponível para realizar um pré-contrato com outra equipe.

Contratado para ser titular em 2018, o veterano pouco conseguiu estar entre os 11 iniciais do Tricolor: viu Bruno Alves e Arboleda formarem uma melhores duplas de zaga do Brasil e perdeu espaço. Chegou a ganhar a posição com Cuca em 2019, mas foi contestado pela torcida e logo voltou ao banco de reservas.

Para 2020, com a ascensão de Walce, jovem das categorias de base, Anderson Martins tenderia a se tornar a quarta opção do São Paulo para o setor. No entanto, após a lesão do garoto, recuperou novamente a posição de reserva imediato de Arboleda ou Bruno Alves.

Entretanto, como o Tricolor passa por problemas financeiros graves, ficaria difícil manter um zagueiro reserva, já veterano, com custo mensal alto. Assim, a renovação do jogador não é prioridade.

As últimas atuações de Anderson Martins também passaram longe de convencer: outros jogadores mais jovens como o próprio Walce, Diego Costa e até Rodrigo (retornando de empréstimo ao Portimonense) devem ganhar mais minutos com a provável saída do veterano. Luan, volante de origem, também costuma ser aproveitado por Fernando Diniz na posição.

E não tem motivo pra renovar, joga pouco, teve muitas lesões pequenas e o salário é muito alto. Podemos compor com Walce, Diego e até Rodrigo que talvez volte ou buscar uma aposta barata.

Além de serem mais baratos e representarem um possível ganho técnico, os garotos, caso se destaquem, podem sair e render um bom valor ao São Paulo, que vai precisar vender jogadores. Desde o começo de 2019, o clube já negociou Morato, Tuta e Miguel Alcântara, três outros zagueiros formados em Cotia - além de Éder Militão, um ano antes.

Assim, Anderson Martins não deve ficar no Tricolor, ainda que sua postura seja elogiada fora de campo, segundo o Globo Esporte. O atleta, que irá completar 33 anos neste mês de agosto, cabe no seu time?