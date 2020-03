Por que Carlos Vela não brilhou nos grandes clubes?

Carlos Vela, depois de um ano no Osasuna, assinou com o Arsenal com apenas 19 anos. Ainda muito jovem, o mexicano não triunfou na Premier League, mas o Real Sociedad se tornou uma casa com ótimas lembranças para ele.

O jogador completou sete temporadas na equipe basca antes de partir para a MLS. Em vários desses anos, ele demonstrou um nível excelente. Até se falou em uma possível saída para o Barcelona, ​​mas isso nunca se concretizou. Por que ele não se assinou com um gigante? Eusebio, ex-técnico de Vela, respondeu a 'Marca Claro'.

"Vela foi tudo o que ele queria ser e alcançou tudo o que ele queria. Ele queria ser feliz jogando futebol, fazendo coisas importantes. Ele fez isso no Real Sociedad, jogando e tentando dar a sua melhor versão", disse Eusébio.

E acrescentou: "Talvez ele nunca tenha tido o interesse de procurar outras coisas em que não seria feliz jogando futebol. Ele encontrou outro lugar, os Estados Unidos, onde ele tem espaço para continuar feliz e demonstrar o quão bom é um jogador".