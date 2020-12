Por que Gabigol, Diego Alves e Filipe Luis não jogam Fortaleza x Flamengo?

Dependendo só de si para ser campeão brasileiro, o Flamengo quer seguir vencendo após vitória épica diante do Bahia para embalar e se manter na perseguição ao São Paulo, na tabela do Brasileirão. Diante do Fortaleza, o treinador Rogério Ceni irá com o que tem de melhor para tentar colar no Tricolor... mas possui alguns desfalques importantes para a partida.

Titulares absolutos, Diego Alves, Filipe Luís e Gabigol não foram relacionados para a partida deste próximo sábado (26), às 19h (de Brasília). Assim, ficarão de fora do confronto e terão que acompanhar o clube junto com a Nação, dentro de suas casas.

Dessas três, a ausência do artilheiro é a mais fácil de explicar. Expulso ainda no primeiro tempo contra o Bahia por xingar o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, "Gabi" cumprirá a suspensão automática diante do Fortaleza e deve ser substituído por Pedro, formando dupla com Bruno Henrique. Para o Fla-Flu, porém, deve retornar como titular.

Já o goleiro pegou a torcida de surpresa. De contrato renovado e vivendo grande fase, Diego Alves sentiu dores na coxa direita durante as atividades na semana e será poupado, vetado pelo departamento médico. O jovem Hugo "Neneca" Souza deve ser seu substituto na partida.

Enquanto isso, Filipe Luís também cumprirá suspensão, após levar o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia. Assim, não deve ser problema para o clássico. É uma ausência importante, porém, para um duelo que pode ser decisivo - já que estamos entrando na reta final da competição. Renê deve receber oportunidade no time titular com a ausência do lateral.

Desta maneira, o Flamengo vai com o que tem de melhor para tentar alcançar o São Paulo, que joga no meio de semana e pode poupar jogadores para a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil diante do Grêmio.

O Rubro-Negro entra em campo neste sábado (26), às 19h (de Brasília), no estádio do Castelão, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.