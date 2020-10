Por que Galvão Bueno não está no jogo da seleção?

Galvão Bueno virou uma espécie de “voz oficial” da seleção brasileira por ter narrado momentos marcantes, como os títulos mundiais de 1994 e 2002 (para citarmos os melhores momentos), e é presença quase tão certa quanto as cinco estrelas sobre o escudo do Brasil. Entretanto, o narrador da TV Globo não vai narrar a estreia da equipe de Tite nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2020.

O jogo contra a Bolívia, realizado dentro da Neo Química Arena, terá a voz de Luís Roberto. Isso porque Galvão Bueno, de 70 anos, está no grupo de risco para a Covid-19 e ficará em sua casa.

Entretanto, Galvão, direto de sua casa, é presença certa na transmissão da TV Globo. Ao invés de narrar a partida, o icônico narrador participa da transmissão para tecer comentários sobre o desempenho do selecionado nacional antes durante e depois do encontro contra os bolivianos.

Segundo publicado pelo UOL, Galvão Bueno só deverá retornar aos microfones para narrar jogos de futebol quando conseguirem criar uma vacina para combater o novo coronavírus. Mas se, por causa da pandemia, a “voz da seleção” não poderá gritar os gols que tantos estamos acostumados, Galvão vai focar mais em passar sua opinião e contar histórias de sua longa relação com a equipe nacional.