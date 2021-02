Por que Götze não joga há quase dois meses?

Mario Götze é um daqueles jogadores conhecidos em todo o planeta. Pela sua trajetória, pelo talento que sempre teve e, nos últimos tempos, pela sua chegada na Eredivisie. Na mão do PSV voltou a ser importante, mas este bom ritmo foi interrompido por uma lesão na virilha.

Desde meados de dezembro, após o jogo regular do campeonato contra o VVV Venlo - ele começou e completou a partida - começou a sentir mal-estar na virilha que o manteve afastado do campo por quase dois meses.

O seu regresso poderá acontecer no jogo da Liga Europa contra o Olympiacos, fora de casa. Vai depender de si mesmo, dos sentimentos que teve nos treinos anteriores e do seu treinador. A mídia holandesa, em suas prévias, vê a dúvida no alemão.

Durante sua ausência. Roger Schmidt tem atraído vários jogadores, rodando-os para dentro à direita, para substituir a baixa de Götze. Antes de se lesionar, chegou a encadear quatro jogos seguidos gerando gols, seja assistência ou gol. Não seria estranho que, se conseguisse, começasse como titular.