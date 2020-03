Por que Haaland é a joia do mercado?

Erling Haaland só tem 19 anos, mas já chegou ao mundo do futebol para ficar. Os gigantes da Europa o conhecem bem. Real Madrid e Manchester United estão de olho, assim como todos que têm cofres capazes de sustentarem esse tipo de compra.

Desde que deu o salto ao profissionalismo, em 2017, o atacante jogou 76 partidas oficiais, marcou 59 gols e deu dez assistências. Ele nem sempre foi titular, e começou somente 40 desses 76 jogos em campo.

Haaland é garantia de gols, muitos gols. Seu momento é tão brilhante que, até as últims rodadas, ele não havia ficado dois jogos seguidos sem marcar. Se ele não balançou as redes em uma partida, balançou na seguinte.

Por que a Haaland é a grande jóia do mercado: por sua juventude, pelo potencial e porque uma cláusula junto ao Borussia Dortmund permite que mude de clube no próximo ano em troca de 75 milhões de euros. Comparando com valores pagos por grandes nomes recentemente, é um ótimo preço por tamanha promessa.

A cláusula é próxima ao seu valor atual de mercado, 65,45 milhões de euros, embora se espere que esse número suba rapidamente ao longo dos meses. Em 2020, apenas Ilicic (14) e Cristiano (13) marcaram mais gols que o gigante norueguês. Haaland tem todas as características para ser o nome mais cobiçado.