Por que James escolheu Liverpool e não Real Madrid?

É estranho ver um jogador que não escolhe o time em que está para disputar um torneio de FIFA 20. Foi o que aconteceu com James Rodríguez, que não quis jogar com o Real Madrid e acabou escolhendo o Liverpool.

James foi convidado por Paulo Dybala para competir no torneio de caridade Champlay. Lá, o jogador do time merengue escolheu o atual campeão da Liga dos Campeões e explicou o porquê.

"Por que o Liverpool? Para jogar com três monstros no ataque. Jogarei com Mané, Salah e Firmino, que são três craques. Eu sempre jogo com eles, adoro isso", disse o jogador do Real Madrid.

O jogador colombiano conquistou o título depois de vencer o organizador Paulo Dybala com, precisamente, o Real Madrid na final. E ele fez isso apesar de garantir que não dedica muito tempo à FIFA.

"Gosto mais de NBA e do GTA, quase não jogo FIFA. Mas quando eles me convidaram, comecei a praticar. Nos últimos quatro dias, treinei muito", explicou. E, visto o resultado, funcionou.