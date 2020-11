Por que José Carlos Peres sofreu impeachment e não é mais presidente do Santos?

José Carlos Peres sofreu impeachment e não é mais presidente do Santos Futebol Clube.

Afastado do cargo no final de setembro, o presidente teve seu impeachment votado e aprovado por 93% dos sócios do clube, em uma assembleia geral realizada na Vila Belmiro neste domingo (22).

Eleito no final de 2017, Peres dirigiria o clube até o final deste ano, quando uma nova eleição será realizada. Com sua saída, assume o comando Orlando Rollo, vice-presidente de José Carlos, que cumprirá o restante do mandato.

Confira como foi a Assembleia Geral Extraordinária, realizada neste domingo, que resultou no impedimento do Presidente do Comitê de Gestão, José Carlos Peres. Foram 1.078 associados que votaram, sendo 1.005 a favor do parecer, 69 contra, dois votos brancos e dois votos nulos.

Por que José Carlos Peres não será mais o presidente do Santos?

O ex-mandatário do Peixe foi acusado de gestão temerária, referente a irregularidades nas contas da temporada de 2019.

Em um relatório emitido pelo Conselho Fiscal do Santos, foram flagradas irregularidades como uso indevido de cartão de crédito corporativo, inconsistências nas comissões referentes à transferência de Bruno Henrique para o Flamengo e a suposta contratação de um escritório de advocacia para defesa em um caso pessoal, entre outros problemas.

Peres chegou a sofrer dois outros processos de impeachment em 2018, seu primeiro ano à frente do Santos, mas terminou mantido após assembléias com sócios do clube. O presidente foi acusado de estar envolvido com uma empresa de gerenciamento de atletas, fato que causaria um conflito de interesses com o Santos.

Em apuros quando o assunto são suas finanças, o clube teve contas reprovadas nas duas últimas temporadas. Em episódio recente, Robinho chegou a ser anunciado como jogador do Santos, mas após protestos da torcida e ameaças de patrocinadores, teve o acordo cancelado.