Por que Klopp nunca treinou o Bayern de Munique?

Jürgen Klopp esteve na mira do Bayern de Munique por muito tempo, mas nunca teve a oportunidade de treinar o clube mais vitorioso da Alemanha. Com os recentes títulos da Premier League e da Liga dos Campeões é improvável que o alemão deixe o Liverpool, mas caso isso aconteça, os bávaros estarão de olho.

Embora a imagem de Klopp na Alemanha ainda esteja muito ligada ao Borussia Dortmund, um dos grandes rivais do Bayern, o presidente do Bayern Karl-Heinz Rummenigge dá uma explicação mais simples o treinador nunca ter trabalhado no time da Allianz Arena.

"Sempre que procurávamos um treinador, Jürgen estava sempre sob contrato", disse Rummenigge ao Sport Bild . "Mas não vamos esquecer que fomos abençoados com outros treinadores de ponta nos últimos anos: Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal e agora também Hansi Flick".

"Quando você procura um treinador, o momento deve ser o certo", completou o presidente do time octocampeão alemão .

Rummenigge também elogiou muito o compatriota: "Jürgen é um ótimo treinador e uma pessoa muito respeitosa. Ele não faz muito barulho sobre isso nem fala sobre como ele é um grande atrativo. Ele é, mas ele não se importa muito com isso."

O próprio treinador já falou sobre o seu período pós-Liverpool há alguns meses, admitindo que não sabe o que vem pela frente. "Eu realmente não tenho ideia. Espero por enquanto que os próximos dois ou três anos continuem da mesma maneira e depois decidirei. Tudo é possível - talvez eu pare completamente", disse Klopp.