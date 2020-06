Por que Messi está a dois gols do seu gol de número 700 e não a três?

Não há ninguém como Leo Messi. Seus números falam por ele. Não há recorde que resista ao craque do Barça.

Nesta temporada ele ainda pode fazer história. Porque Leo Messi está a apenas dois gols do seu de número 700. Quase nada.

Graças ao ProFootballDB, o laboratório de estatísticas do BeSoccer, sabemos que Messi marcou 698 gols. 628 deles foram feitos com o Barça. Os outros 70, com a Argentina.

Embora Messi possa estar a três gols de distância e não dois... Porque dos 698 atribuídos a ele, há um muito controverso.

Em 24 de março de 2012, o Barça enfrentou o Mallorca em Son Moix. O confronto terminou com um 0-2 favorável aos 'culés'. Um deles foi obra de Messi... ou pelo menos assim foi registrado na súmula.

Nas imagens, não ficou tão claro que Messi tenha sido o autor desse gol. Foi o argentino quem chutou do canto esquerdo da área. Mas Alexis Sánchez deu um leve toque com o pescoço e a bola foi para o fundo da rede. Um toque sutil, mas decisivo.

O relatório do árbitro atribuiu o gol a Leo Messi. Até o próprio Alexis Sánchez admitiu ter mandado a bola para a rede. "Toquei, mas o gol é seu, Leo", disse o chileno em um vídeo capturado pelas câmeras do Canal +.

E o gol, apesar de toda controvérsia, era para Leo Messi. Naquele ano, além disso, o argentino bateu um recorde. Ele marcou um total de 91 gols em um ano natural. Um tremendo ultraje.

Quer fosse o gol de Messi ou não, a súmula atribuiu esse gol a ele contra o Mallorca e o gol foi parar na sua conta. Por isso, ele tem 698 gols e não 697.

Dois gols separam Messi dos 700. Um número que ele poderia alcançar contra o Leganés nesta terça-feira se ele fizer um doblete. E, como é o argentino, não há dúvida de que ele está em condições de fazê-lo, embora os 'pepineros' tentem evitá-lo a todo custo.