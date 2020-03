Por que Messi ficou no banco contra a Alemanha em 2006?

Messi ficou no banco nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. EFE

Leandro Cufré, ex-jogador de futebol que viveu com Lionel Messi a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2006 entre Argentina e Alemanha, revelou porque o craque do Barcelona não entrou no campo. Ele ficou de fora porque estava lesionado.