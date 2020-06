Por que Nainggolan jamais jogaria na Juventus?

É difícil ouvir Nainggolan e permanecer indiferente com suas palavras, e na sua última live na 'Twitch' não seria diferente. O meio-campista do Cagliari, emprestado pela Inter, falou sobre por que nunca assinaria com a Juventus e explicou que o ódio não tem nada a ver com isso.

"Eu nunca iria à Juventus. Quero acabar com esse mito de que sou contra a Juventus. Sempre disse que não iria à Juve porque gosto de desafios, nunca estarei com os mais fortes", afirmou. Porém, pertence aos 'Nerazzuri', que estão entre os melhores da Serie A.

"A melhor coisa na minha opinião é chegar a um time e levá-lo ao topo. Então, os jogadores da Juventus vão me dizer que a Juve não me quer, mas está tudo bem. Agora, os fãs da Juventus também estavam contra mim, mas a verdade é que eu só fui coerente com o que disse", acrescentou.

Sobre ter coincidido com Conte, que tem um caráter forte, como ele, Radja declarou: "Eu gostaria de trabalhar com ele, adoro pessoas que falam claramente e ele é alguém que fala as coisas na sua cara. Eu sempre fui transparente desde o início".