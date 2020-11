Por que o Barça não apresentou Matheus Fernandes?

O caso de Matheus Fernandes é um dos mais surpreendentes dos últimos anos no Barcelona. Contratado por sete milhões de euros na última janela de inverno, o meia de 22 anos não chegou a ser apresentado no clube.

Matheus Fernandes chegou procedente do Palmeiras, onde nem era titular, e teve os seus primeiros minutos em LaLiga no Real Valladolid de Ronaldo.

O jogador teve problemas com o passaporte, logo demorou a entrar na dinâmica do clube e, quando parecia pronto, sofreu com alguns problemas físicos. Embora o time pucelano tenha ficado satisfeito com ele, quase não teve tempo para jogar.

No seu retorno a Ciudad Condal, se esperava que ele tivesse um pouco mais de protagonismo, ou pelo menos o mesmo que tiveram jogadores como Pedri ou Trincão, ambos contratado no inverno e apresentados.

O mesmo não aconteceu com Matheus. O jogador não está nos planos de Ronald Koeman e mesmo participando do dia a dia do vestiário não conta com minutos.

Parece que o Barcelona não quer recordar que o jogador está no elenco e, por isso, nem o apresentou aos torcedores. O clube mantém o silêncio a respeito de um atleta que chegou como um investimeno, mas que sem jogar deve terminar em prejuízo para o clube