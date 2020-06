Por que o Barcelona descartou Kubo?

Kubo pôde voltar ao Barcelona na última janela de verão. O conjunto azulgrana começou a negociar com o entorno do japonês em outubro de 2018, mas questões financeiras travaram o acordo.

O jornal 'Mundo Deportivo' explicou que, segundo a versão do Barcelona, clube e representantes do jogador se reuniram em quatro ocasiões, mas não houve acordo.

O Barcelona teria desistido diante das exigências financeiras de Kubo, algo que o lado do jogador nega com veemência.

Os agentes de Kubo asseguram que só houve uma reunião de 20 minutos na qual só escutaram o clube. "Só nos deram uma folha com cálculos", admitiram ao 'Mundo Deportivo', mas sustentaram que não pediram um milhão de euros, já que outros clubes ofereciam mais.

As partes só estavam de acordo no aspecto esportivo, que passava por dois anos no time B azulgrana antes de dar o salto ao time principal