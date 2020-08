O Barça terá que pagar ao Liverpool se Coutinho for campeão da Champions pelo Bayern

Como se não bastasse os dois gols e a assistência na goleada do Bayern por 8 a 2, Coutinho pode ser um problema ainda maior para o Barcelona. E quem pode se beneficiar disso é o Liverpool.

No acordo com o Liverpool, em janeiro de 2018, o Barcelona concordou com diversas cláusulas de desempenho, que, se fossem cumpridas por Coutinho, os catalães pagariam determinado valor.

Coutinho está emprestado ao Bayern de Munique, mas ainda pertence ao Barça. Porém, as clásulas firmadas na contratação do jogador mais caro da história do Camp Nou são fixas ao desempenho do jogador, independente do clube.

E uma destas cláusulas está condicionada ao título da Liga dos Campeões. O Bayern está na semifinal da competição e espera o vencedor do duelo entre Manchester City e Lyon, neste sábado, 15.

Quanto o Barcelona terá ao Liverpool se Coutinho for campeão da Liga dos Campeões com o Bayern?

Como o 'Mirror' e o 'Daily Mail' noticiaram, existe um acordo entre Barcelona e Liverpool afirmando que se Philippe Coutinho vencesse a Liga dos Campeões ou na temporada 2018/19 ou em 2019/20 , o Barça teria que pagar 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) aos 'reds'.

Porém, a cláusula não determina que o brasileiro precisa vencer o torneio com o Barcelona. Como Coutinho ainda é jogador do time catalão, o acordo ainda é válido.

Quanto o Barcelona já pagou ao Liverpool por Coutinho?

Quando o Barça contratou o jogador brasileiro, pagou 160 milhões de euros ao Liverpool. Na época, foi a segunda transferência mais cara da história do futebol, atrás apenas da contratação de Neymar pelo PSG.