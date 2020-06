Por que o Corinthians rescindiu com Vagner Love?

O atacante Vagner Love não é mais jogador do Corinthians. O clube paulista anunciou a rescisão do contrato com o jogador nesta sexta-feira (5), por meio de nota oficial. Depois de duas passagens, dois títulos e 29 gols marcados, Love deixa o Timão depois de um período no banco de reservas.

No comunicado, o Corinthians fala que Love aceitou uma proposta de transferência para outro clube, segundo apurado pelo Meu Timão, trata-se do CSKA da Rússia, onde o atacante já teve duas passagens vitoriosas, conquistando diversas vezes o Campeonato Russo, Copa e Supercopa da Rússia, além de uma Copa da Uefa.

O contrato do atacante de 35 anos, assinado em janeiro de 2019, se encerraria no final deste ano. Pela falta de sequência de Love, além do descontentamento de boa parte da torcida nos últimos tempos, o casamento entre o Timão e o camisa 9, de qualquer forma, já parecia estar chegando ao fim.

Enquanto se despede de Love, o torcedor corinthiano ainda vive a expectativa da volta do atacante Jô ao Parque São Jorge, depois de fortes especulações. Apesar de parte da torcida ter ficado animada para ver a dupla atuando junto, a saída de Love pode significar que Jô está mais perto do Corinthians, enquanto a chegada de Jô pode ter sido mais um dos fatores para a saída de Love.

Além de exercerem a mesma função, os dois atacantes têm salários muito altos, que vão contra o momento de crise que o Corinthians está enfrentando. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Jô voltaria ao Timão recebendo um salário de cerca de R$ 700 mil, enquanto Love é um dos atletas de maior vencimento no clube paulista.

O comunicado do Corinthians teve um tom bastante carinhoso, além de enfatizar que a rescisão foi feita de maneira amigável entre as duas partes. Prestes a completar 36 anos, o Artilheiro do Amor agradeceu ao clube por lhe permitir "seguir novos ares".

Confira o comunicado na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que rescindiu nesta sexta-feira, 5, o contrato com o atacante Vagner Love.

A ruptura do vínculo, que terminaria no fim de 2020, se deu amigavelmente, pelo fato de o atleta ter aceitado uma das ofertas de transferência que recebeu.

Dessa forma, o Clube não terá mais que arcar com os custos do restante do contrato, que iria até o fim da temporada.

Em nome do SCCP, a presidência e a diretoria de futebol agradecem a Vagner Love todos os serviços prestados em sua segunda passagem pelo Clube, em que mostrou dedicação e profissionalismo e da qual também sai vitorioso.

No total, o atacante fez 121 partidas e 29 gols. Foi campeão brasileiro em 2015 e paulista em 2019, no qual fez o gol do título.

"Quero agradecer muito por ter voltado ao Corinthians, a Deus e principalmente à diretoria do Clube. Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves, Vilson, e a todos que se esforçaram para eu voltar ao Clube. Fiquei feliz em ser campeão de novo e agradeço por tudo que vivi. Tive uma oportunidade muito boa na minha carreira e vou seguir novos ares. O Corinthians me permitiu isso", disse o ex-camisa 9.