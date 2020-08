Por que o Inter desistiu de contratar Yuri Alberto, do Santos

O Santos esteve perto de perder o atacante Yuri Alberto para o Internacional. Porém, o jovem menino da Vila de apenas 19 anos seguirá na Baixada Santista após o Peixe exercer a preferência da compra do jogador.

Em nota oficial, o Colorado confirmou que desistiu da contratação do jogador e agradeceu o interesse do atleta em vestir a camisa do clube.

"O Sport Club Internacional, em virtude do direito de preferência exercido pelo Santos Futebol Clube, agradece ao atleta Yuri Alberto Monteiro da Silva e seus representantes pelo interesse em sua contratação por parte do Inter. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira defendendo a equipe paulista."

Entenda o caso

O Internacional fez uma proposta de R$ 10 milhões para Yuri Alberto trocar de clube. O Santos, por sua vez, igualou a oferta e, conforme a lei de formação de atletas, Yuri Alberto seguirá na Vila Belmiro.

Segundo o portal Uol, o Alvinegro Praiano tinha apenas dez dias para cobrir a oferta colorada e caso não confirmasse o pagamento, o jogador estaria livre para acertar com o Inter. A negociação esteve muito perto de ser sacramentada. Yuri Alberto, inclusive, esteve em Porto Alegre procurando apartamentos.

Após desembolsar os R$ 10 milhões para não perder o jovem atacante, o Santos, em crise finaceira e esportiva, precisa resolver suas economias para não perder outros jogadores. O corte dos salários dos jogadores, de 70%, sem acordo com os mesmos, ocasionou dois pedidos de rescisão contratual.

O goleiro Everson, especulado no Atlético-MG, foi o primeiro que pediu para ter o contrato rescindido. O pedido, porém, foi negado duas vezes na primeira instância e ele recorrerá à segunda instância para tentar a liberação do Peixe.

Everson alegou que o Santos reduziu os salários dos meses abril, maio e junho de forma unilateral, sem o consentimento dos atletas, e apontou atrasos de FGTS e direitos de imagem. Pelos mesmos motivos, Eduardo Sasha também pediu a rescição de seu contrato com Alvinegro.

Sasha também está na mira do Atlético-MG. Tanto o atacante quanto o goleiro trabalharam com Jorge Sampaoli, hoje treinador do Galo, e viveram momentos muito bons sob o comando do argentino.