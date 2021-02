Liverpool não poderá enfrentar o RB Leipzig na Alemanha

O duelo de ida das oitavas de final da Champions League, entre RB Leipzig e Liverpool vive uma situação caótica. Isso porque o clube inglês não tem permissão para entrar na Alemanha, por causa de restrições motivadas pelas mutações no vírus da Covid-19.

A equipe treinada por Jurgen Klopp deveria enfrentar os alemães, na Red Bull Arena, no próximo 16 de fevereiro. Entretanto, como o governo alemão estipulou leis rigorosas em relação a regiões consideradas de grande risco, devido às mutações do novo coronavírus, a certeza é de que o encontro não será realizado em território alemão.

Viagens de avião para a Alemanha, vindas destes territórios, estão proibidas até 17 de fevereiro – no dia seguinte do jogo de ida entre os clubes.

A notícia não chegou a surpreender na Alemanha. No início desta semana, um dos principais ministros do país anunciou que tais restrições “inicialmente não irão abrir exceções para atletas profissionais”. Nesta quinta-feira (04), o governo confirmou que não será concedido nenhum caráter de exceção ao jogo da Champions League.

Desta forma, a UEFA já informou ao Leipzig que o clube alemão terá até o próximo dia 8 de fevereiro para organizar um plano alternativo que possibilite a realização do jogo contra o Liverpool.

Onde será realizado o jogo?

Ainda que seja possível, é bastante improvável que o Liverpool aceite mudar a ordem das partidas, colocando a ida para ser realizada na Inglaterra. Os Reds não abrem mão de poderem decidir em seu próprio terreno.

O jogo pode ser disputado em um local neutro, em um país com menos restrições de viagens em meio à pandemia de Covid-19. Rússia e Hungria seriam algumas das opções, de acordo com o informado pelo jornal alemão 'Bild'.

Liverpool ou RB Leipzig podem perder pontos?

A UEFA não irá tirar pontos dos times, mas se o RB Leipzig não conseguir apresentar uma alternativa até 8 de fevereiro o Liverpool será decretado vencedor por W.O. com vitória por 3 a 0 no jogo de ida – e com uma excelente vantagem para o encontro de volta.