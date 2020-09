Por que o Palmeiras e jogadores não estão no PES 2021?

Uma notícia pegou os torcedores do Palmeiras de surpresa nas últimas semanas: a Konami anunciou que manteve a parceria com a CBF para ter as duas principais divisões do Campeonato Brasileiro na próxima versão do PES , mas, segundo o release, o Verdão só estará no game com um nome genérico.

O "São Paulo Barra Funda V", como será chamado no jogo, é o único dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão que não terá nome, escudo e uniformes reais no PES 2021. A notícia confundiu alguns torcedores, já que na atual versão do game, o Palmeiras foi um dos principais parceiros da Konami no Brasil, com direito a elenco licenciado e Palestra Itália.

Assim, muitos se perguntaram: qual é a razão do Palmeiras não estar disponível no PES 2021? Será que o clube estaria acertando com a EA Sports, desenvolvedora do FIFA 21?

Por que o Palmeiras não está no PES 2021?

Segundo o colunista Daniel Lavieri, do UOL Esporte , o Palmeiras tem mais de uma razão para não ter acertado com a Konami - mesmo que as negociações ainda estejam de pé e que o clube ainda não tenha descartado sua participação no game.

O principal deles é a exclusividade. O Palmeiras não tem interesse em assinar um contrato de exclusividade com a Konami por três anos e quer expor sua marca nos dois principais jogos do mercado - o clube entende que seria mais vantajoso estar tanto no PES quanto no FIFA, o atual líder do segmento.

Assim, o Verdão mantém conversas com a EA, tentando uma reaproximação para participar das próximas edições do FIFA. Equipes como São Paulo, Corinthians e Flamengo , entretanto, já assinaram contratos longos e rentáveis de exclusividade com o game da Konami.

A outra razão pela qual o Palmeiras não acertou com a desenvolvedora japonesa é o modelo da negociação: o clube entende que seria mais vantajoso se as equipes brasileiras conseguissem formar uma união para negociarem com a Konami, de forma mais rentável para todos, o que acabou não acontecendo.

Desta maneira, os paulistas ficaram sozinhos esperando uma união dos clubes das Séries A e B, enquanto as equipes aceitaram o acordo proposto pela Konami.