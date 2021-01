Por que Odegaard quer sair do Real Madrid?

Depois de ser eliminado pelo Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha, o Real Madrid tem seu foco voltado para a estreia pela Copa do Rei 2020-21, contra o Alcoyano.

Para a lista de relacionados, Zidane decidiu deixar Odegaard na capital, assim como outros jogadores do grupo. O norueguês, que ficou mais uma vez fora da lista, já estaria decidido a buscar um outro clube.

Segundo 'EFE', o meia quer ser emprestado e a Real Sociedad está atenta à sua situação para tentar buscá-lo de volta. Sua temporada passada na equipe basca deixou ótimas impressões.

A imprensa espanhola afirma que a diretoria do Real Madrid ficou surpresa com o posicionamento do jogador; e o jornal 'AS' cita as razões que justificam essa decisão.

O primeiro é a falta de oportunidades. O norueguês esteve em campo durante apenas 368 minutos até o momento, o que o torna o 19º jogador do time. É importante lembrar que ele teve de enfrentar lesões. Sua última participação foi contra o Celta, quando atuou por cinco minutos.

O segundo motivo é a mudança de planos. Zidane pediu seu retorno após deixar a boa fase na Real Sociedad, mas o jogador viu que não está tendo o protagonismo que havia sido prometido.

A Real Sociedad, no entanto, não seria a única equipe espanhola interessada em contratar Odegaard. O Sevilla, segundo 'Deportes Cuatro', também acompanha atentamente a situação do meia.