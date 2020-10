Por que Özil se recusou a jogar na Arábia Saudita?

Aos 31 anos, Mesut Özil vive um dos piores momentos de sua carreira esportiva. O versátil jogador não joga uma partida oficial desde antes da paralisação feita devido à chegada do coronavírus.

O ex-jogador do Real Madrid sabe que não terá nenhuma participação no Arsenal nesta temporada. Ele nem foi inscrito na Liga Europa. Mas, apesar disso, o 'gunner' disse "não" a uma oferta milionária da Arábia Saudita.

O jornalista do 'The Times' Duncan Castles revelou em seu programa 'Transfer Window Podcast' qual foi a razão pela qual Mesut Özil decidiu recusar a proposta: “Em parte, acho que ele anulou o movimento por causa de suas relações e história com a Turquia, que não tem as melhores relações diplomáticas com a Arábia Saudita no momento".

"A saída de Mesut Özil viria muito bem para o Arsenal, pois eles teriam seu salário retirado do livro de contas a pagar. Eles o deixaram de fora da equipe da Liga Europa e há muito tempo tentam fazer com que ele aceite a rescisão de seu contrato, sem sorte. Eles viram como ele fez um movimento inteligente de relações públicas nas redes sociais ao apioar Gunnersaurus", acrescentou.