Por que Reus está afastado do Borussia Dortmund por tempo indeterminado?

Marco Reus sempre foi considerado um bom jogador, mas as lesões sempre atrapalharam o desenvolvimento de sua carreira. Longe dos gramados desde fevereiro, o Borussia Dortmund anunciou nesta quinta-feira, 30, que o atacante não tem previsão de voltar a jogar.

Ainda antes da paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19, Reus sofreu uma tendinite nos músculos adutores, que estavam previamente lesionados. Segundo o anúncio do BVB, o atacante trabalhou forte nos últimos meses para se recuperar, mas sem sucesso. O Borussia ainda afirmou que o jogador está fora por tempo indeterminado.

Aos 31 anos, Reus soma mais de 40 lesões em toda sua carreira. Um delas, inclusive, tirou o jogador da Copa do Mundo de 2014. Ele havia sido convocado por Joachim Löw, mas foi cortado pouco antes da apresentação do time que viria a ser campeão daquele mundial.

O jogador é muito querido pelos torcedores do Borussia não só por seu futebol, mas por sua lealdade ao clube. Seus ex-companheiros Robert Lewandowski e Mario Gotze trocaram a Muralha Amarela pelo Bayern, um dos maiores rivais do time.

Capitão do Borussia Dortmund, Reus atuou pouco na última temporada da Bundesliga, mas foi muito bem. Foram 11 gols em apenas 19 partidas, além de seis assistências para seus companheiros. Desde 2012 no clube aurinegro, o alemão soma 266 partidas e 129 gols marcados, sétimo maior artilheiro do BVB.