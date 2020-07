Por que Rony foi suspenso pela FIFA?

O Palmeiras recebeu uma péssima notícia na manhã desta segunda-feira(13). O atacante Rony foi suspenso pela Fifa por quatro meses, por conta de um imbróglio judicial com seu ex-clube, o Albirex Niigata, do Japão.

A restrição passa a valer de imediato, com a notificação da decisão desta segunda-feira, e inclui tanto jogos de competições nacionais quanto internacionais.

Além da suspensão, o jogador de 25 anos terá de pagar uma multa de aproximadamente 1,2 milhão de dólares (R$ cerca de R$ 6 milhões), com acréscimo de 5% de juros a partir de março de 2019 até a data do pagamento, cujo prazo limite é de 30 dias.

O Athletico Paranaense também foi punido, com proibição de registrar novos jogadores nas próximas duas janelas de transferência.

Cabe destacar que a decisão ainda pode ser contestada no Tribunal Arbitral do Esporte (o CAS, na sigla em inglês) em até 21 dias.

Quando Rony pode voltar a atuar pelo Palmeiras?

A punição é válida por um período de quatro meses. Porém, ainda cabe recurso dentro do período de 21 dias.

A partir do momento que o pedido for protocolado, as punições são suspensas até o anúncio da decisão na nova instância. Após a decisão do CAS, não há mais como recorrer.

Caso a punição seja mantida, o atacante poderá voltar aos gramados apenas no mês de novembro.

Por que Rony foi punido?

Ainda quando era jogador do Cruzeiro, Rony foi emprestado por um ano ao Albirex Niigata, do Japão. Na ocasião, o clube japonês se via sem condições de exercer a compra do atleta em definitivo por conta de uma pendência tributária.

No entanto, segundo o Albirex Niigata, assim que a situação se resolveu, a aquisição do atacante foi acertada pelo período de três anos. Contudo, ao final do período de empréstimo, Rony alegou não ter assinado o vínculo e retornou para o Brasil.

Então o caso foi levado à Fifa para julgamento e a decisão foi favorável ao clube japonês.

Durante o processo, todos os clubes que manifestaram interesse em contratar Rony estiveram cientes do imbróglio. Mesmo assim, Rony fechou com o Athletico, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana de 2019, e neste ano acertou sua ida ao Palmeiras.