São Bento x Palmeiras, pelo Paulistão, foi suspenso em Belo Horizonte

A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta terça-feira (16), o cancelamento da partida entre São Bento e Palmeiras, que aconteceria na quarta-feira (17), em Minas Gerais. O estado, assim como São Paulo, está com medidas mais rigorosas para tentar combater a pandemia de Covid-19.

O jogo entre São Bento e Palmeiras, atrasado da terceira rodada do Campeonato Paulista, sofreu mais uma reviravolta, um dia antes da realização. Depois de ter sido transferido para Belo Horizonte por conta da fase roxa do Plano São Paulo, que proíbe a realização de atividades esportivas coletivas, o jogo foi suspenso pela FPF, por conta de uma nova determinação do governador de Minas Gerais.

Menos de um dia após a transferência do jogo do Paulistão para o Estádio Independência, em Belo Horizonte, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, vetou a realização de jogos de outros estados em território mineiro. Isso porque, nesta quarta-feira (17), Minas também vai entrar na chamada "fase roxa" do Minas Consciente - equivalente do Plano São Paulo.

Por conta da proibição, a Federação Paulista de Futebol precisou anunciar a suspensão do jogo um dia antes do que seria realizado. Antes da nota oficial ser divulgada pela FPF, o São Bento já havia se manifestado sobre o cancelamento, junto de uma fala do presidente do clube. "Penso que tudo acontece para o bem. Se foi cancelado, é isso que era para ser", disse Almir Laurindo, mandatário do time de Sorocaba.

A FPF, que sempre se posicionou contra a paralisação do futebol em São Paulo, antes de levar a partida para Minas Gerais, tentou que o jogo fosse realizado no Rio de Janeiro. No entanto, após dar o aval em uma primeira consulta, o governador Cláudio Castro voltou atrás por conta do avanço nos números de casos de Covid-19 por lá.

Além do jogo entre São Bento e Palmeiras, outros três jogos envolvendo times de fora de Minas Gerais estão marcados para acontecer no estado a partir de quarta-feira, ambos pela Copa do Brasil. Caldense x Vasco, em Poços de Caldas, Palmas x Avaí, em Belo Horizonte, além de Marília x Criciúma, que já foi transferido para Cariacica.

Veja a nota da Federação Paulista de Futebol:

"Em razão das novas medidas de restrição anunciadas pelo Governo de Minas Gerais, a Federação Paulista de Futebol informa que está suspensa a partida entre São Bento e Palmeiras, que ocorreria na noite desta quarta-feira (17), no estádio Independência".