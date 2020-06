Por que Scaloni e Sampaoli não se falam?

Scaloni (42) assegurou em uma entrevista ao programa de Toti Pasman, 'De fútbol se habla así', que não fala com Sampaoli, com que trabalhou na Copa do Mundo de 2018.

"Depois da Copa do Mundo mandei uma mensagem ao Sampaoli disse que gostaria de ficar na AFA. Acho que ele não gostou, pois eu era um ajudante com pretensão de ser técnico. Ele preferiu não responder e nunca mais conversamos", disse o atual treinador da Argentina.

É bom lembrar que Scaloni foi o ajudante no Mundial, competição em que a Argentina foi eliminada cedo. Sampaoli quis cumprir o seu contrato, mas Claudio Tapia, presidente da AFA, pressionou por sua demissão.

Scaloni assumiu a Seleção principal em setembro de 2018 quando estreou contra a Guatemala (3-0) em um amistoso em Los Angeles.