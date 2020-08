Por que Sergio Ramos e Gareth Bale desfalcam o Real na Champions?

Na busca por reverter o placar adverso contra o Manchester City, o Real Madrid terá dois desfalques importantes nesta sexta-feira, 7 de agosto. Zinedine Zidane não contará contar com Sergio Ramos e Gareth Bale.

O atacante galês não foi relacionado para o duelo no Etihad Stadium. Depois da lista ser divulgada, Zidane explicou que Bale pediu para não disputar o jogo contra os Citizens.

"Nós temos um relacionamento de respeito mútuo, isso é claro. A única coisa que posso dizer é que ele decidiu não jogar, e o resto fica entre eu e ele", comentou o treinador merengue na última coletiva de imprensa antes do duelo decisivo pela Liga dos Campeões.

Embora existam diversas especulações sobre uma possível saída de Bale, o agente do jogador insiste em dizer que o galês não sai do Santiago Bernabéu. A situação do atacante incomoda até mesmo companheiro de time.

Sergio Ramos, por outro lado, viaja junto com o restante do elenco mas não poderá nem ficar no banco de reservas. O zagueiro foi expulso no primeiro duelo das oitavas, quando o City venceu por 2 a 1, e cumpre suspensão no jogo de volta.

Uma estatística nada feliz para o espanhol é que ele igualou Zlatan Ibrahimovic e Edgar Davids como jogadores com mas cartões vermelhos na história da competição. Cada um deles foi expulso quatro vezes.

Mesmo sem poder atuar, o capitão do Real Madrid estará em Manchester para apoiar seus companheiros.

Quem mais não joga a partida entre Manchester City x Real Madrid?

Pelo Real Madrid, James Rodriguez e Mariano Díaz não foram relacionados. Este último foi diagnosticado com Covid-19. Marcelo e Eden Hazard são dúvidas para o jogo, mas estão no grupo que viajou para a Inglaterra.

Já o Manchester City não contará com o seu maior artilheiro. Sergio Agüero sofreu uma lesão no joelho em junho e ainda se recupera da cirurgia. Benjamin Mendy também não estará disponível para Pep Guardiola, suspenso por três cartões amarelos.