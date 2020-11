Por que Sergio Ramos tem 101 gols e não 100?

Sergio Ramos está de parabéns. Pela vitória triunfal sobre a Inter de Milão para respirar na Liga dos Campeões e porque o sevilhano comemorou, junto com o Real Madrid, seu 100º gol em partidas oficiais com a camisa merengue. No entanto, esse aniversário está atrasado.

Na verdade, seu gol centenário foi alcançado no Camp Nou de pênalti. O que aconteceu então? Há um gol bastante polêmico que aconteceu em 2017. Naquela época, em San Paolo, o Real Madrid derrotou o Napoli na partida de volta das oitavas de final com um 3 a 1. Ramos fez um doblete, mas oficialmente a UEFA apenas lhe concedeu a autoria do primeiro.

Aos 51 minutos, Ramos conseguiu uma bela cabeçada e fez o 1-1. Apenas seis minutos depois a situação se repetiu, embora do outro lado. Desta vez, a cabeceada do zagueiro tocou em Mertens, que inadvertidamente desviou a trajetória. No entanto, as imagens mostram claramente que a bola ia entrar no gol, mesmo se não tivesse desviado no belga.

No entanto, e apesar do fato de a UEFA ter inicialmente concedido o gol ao espanhol, mais tarde retificou sua decisão. Porém, no ProFootballDB entendemos que se deve impor o critério universal de que todo chute entre os três paus, apesar de ser desviado por um adversário, dá a que chutou a propriedade do gol.

Aliás, na crônica em vídeo do órgão europeu eles mostram como a direção do cabeceamento de Ramos é claramente direcionado para o fundo do gol defendido por Reina.

Em todo caso, com 100 ou 101 gols, o que fica claro é que o capitão do Real Madrid está fazendo história com números cada vez mais impressionantes para um zagueiro.