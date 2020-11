Por que Suárez é desfalque do Uruguai contra o Brasil nas eliminatórias?

Depois de Matías Viña, do Palmeiras, o Uruguai confirmou mais dois casos de Covid-19 entre os convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Rodrigo Muñoz, do Cerro Porteño, e Luis Suárez, do Atlético de Madrid, testaram positivo para o novo coronavírus.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), a seleção uruguaia confirmou que os dois jogadores, além de um outro funcionário da equipe técnica, estão infectados pelo vírus e já estão cumprindo as medidas de isolamento. Segundo a nota, todos passam bem mas, por normas da Conmebol, não enfrentam o Brasil na próxima terça (17), em Montevideu.