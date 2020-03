Torcedores do Colo-Colo se manifestam contra a vinda Felipão

Nos últimos dias o nome de Luis Felipe Scolari foi ventilado para assumir o comando técnico do Colo-Colo, do Chile. Porém, apesar de todos os títulos e da carreira internacional do treinador, o nome de Felipão não agradou em nada os torcedores do clube. Mas quem pensa que essa reprovação tem algo relacionado com a fatídica partida do 7x1, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014, está bem enganado.

As manifestações contrárias à vinda do comandante provém de uma declaração do brasileiro, em 1998, à Rádio JovemPan. Na oportunidade, o técnico campeão mundial com a seleção brasileira fez alguns elogios a Augusto Pinochet, ditador militar que governou o Chile entre 1973 e 1990. Ele também elogiou a postura violenta do governador durante o período em questão.

“Pinochet fez muita coisa boa também. Há determinados momentos que ou o pessoal se ajeita ou a anarquia toma conta”, disse, Felipão, em 1998.

Assim, quando surgiu a notícia de que o brasileiro poderia assumir o clube chileno, a torcida organizada Antifascistas de la Garra Blanca emitiu uma nota de repúdio a contratação. No comunicado, o grupo afirmou que está pronto para declarar guerra à chegada de Scolari e de qualquer pessoa que apoie ideias fascistas.