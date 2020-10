Porto anuncia a chegada de Malang Sarr

O Porto anunciou nesta terça-feira a contratação de Malang Sarr, que desembarca vindo do Stamford Bridge por empréstimo válido até o final desta temporada.

"Estou muito entusiasmado. Era uma oportunidade que procurava, por isso estou agradecido e feliz por estar aqui. Sinto-me preparado para começar a ajudar a equipa a atingir os objetivos. O FC Porto é o melhor clube de Portugal, é um clube muito grande com jogadores talentosos e uma história que, para mim, é muito importante. Espero encontrar, uma equipa que luta e com uma boa mentalidade", disse o jogador aos meios do Dragão.

Em 20 de agosto, ele chegou ao Chelsea após o final do seu contrato com o Nice, seu time formador, pelo qual atuou em 119 jogos e marcou três gols. Em Portugal, o zagueiro francês de 21 anos recebeu a chance de ganhar mais experiência no futebol português antes de tentar conquistar seu espaço no time da Premier League.

“Sei que o FC Porto é um clube ambicioso e também vim por isso. Estou ansioso pela competitividade, pelos grandes jogos, pela Liga dos Campeões e por ajudar o clube e a equipa a ganhar outro campeonato", disse Malang Sarr.

Ainda nesta terça-feira decisiva no mercado português, os dragões contrataram Felipe Anderson por empréstimo do West Ham, acertaram com o Santos a chegada de Lucas Veríssimo e anunciaram a venda de Zé Luís ao Lokomotiv Moscou. O cabo verdiano assinou contrato de três temporadas com o time russo.