Zaidu Sanusi é o terceiro reforço do Porto

O Porto anunciou neste domingo a contratação de Zaidu Sanusi com contrato até 2025, lateral-esquerdo de 23 anos nascido na Nigéria.

Com isso, o time treinado por Sérgio Conceição chega a três reforços. Antes de Sanusi, Cláudio Ramos e Carraça já haviam sido anunciados como novidades para a temporada 2020-21.

“Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar, mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola", disse o atleta ao ser apresentado oficialmente.

O lateral foi perguntado se já conversou com seu novo técnico. “Ainda não falei nada com ele, mas de certeza que vamos falar muito. A partir de agora vou ser treinado por ele, por isso vamos falar muito, com certeza. Estou muito motivado para começar a trabalhar”, acrescentou.

Em Portugal desde 2016, o jogador é procedente do Santa Clara e também tem passagens por Gil Vicente (2016/17 e 2017/18) e Mirandela (2018/19). Na temporada passada, ele participou de 27 jogos e marcou um gol.