Porto confirma as lesões de Luis Díaz e Matheus Uribe

O Porto, campeão português da temporada, encerrou a sua participação na competição com uma derrota para o Braga. Ricardo Horta e Fransérgio marcado para os donos da casa e Matheus Uribe para os dragões.

O autor do gol do Porto e Luis Díaz tiveram que deixar o campo antes do apito final, ambos por lesão. Hoje, na volta aos treinos de olho na final da Taça de Portugal, o clube confirmou as lesões.

"De acordo com o boletim clínico portista, Matheus Uribe sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo e a lesão permanece ainda em estudo. Por sua vez, Luis Díaz contraiu uma mialgia na face posterior da coxa esquerda", escreveu o clube no seu site.