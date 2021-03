Porto confirma lesão de Pepe

O Porto visitou o Portimonense nesse sábado pela 24ª rodada do Campeonato Português e garantiu mais três pontos ao conquistar vitória por 2 a 1. No entanto, Pepe foi a má notícia da partida.

O zagueiro de 38 anos sentiu um problema físico durante o jogo e teve de ser substituído por Diogo Leite. Neste domingo, o clube confirmou a lesão do atleta.

"Pepe contraiu uma lesão muscular na perna direita. Na primeira parte do embate contra o Portimonense, que os campeões nacionais venceram por 2-1, o capitão do FC Porto apresentou queixas físicas e teve de ser substituído por Diogo Leite. Este domingo o internacional português esteve entregue aos cuidados do Departamento de Saúde dos Dragões e realizou tratamento ao problema físico sofrido no decorrer da jornada 24 da Liga NOS", dizia a nota do Porto.

Não há previsão do tempo necessário para a recuperação do jogador. Os Dragões vivem momento importante da temporada, com classficação garantida para as quartas de final da Champions League e briga na parte de cima da tabela da Liga Portuguesa, com dez pontos de distância para o líder Sporting, mas disputando vagas europeias com Benfica e SC Braga.