Porto contrata Felipe Anderson por empréstimo do West Ham

O Porto fechou nas últimas horas a contratação por empréstimo de Felipe Anderson. A Goal apurou que o West Ham aceitou ceder o meia-brasileiro por uma temporada ao clube português.

O acordo não envolve opção de compra e foi fechado com a condição de que os ingleses paguem metade do salário do jogador. Aos 27 anos, o brasileiro perdeu espaço no clube inglês nos últimos meses.

Sem protagonismo, uma saída curta foi o melhor caminho encontrado neste momento. Há ainda a esperança de recuperar parte do valor investido - foi contratado da Lazio em meados de 2018 por 43 milhões de euros (R$ 195 milhões, na época).

Os Dragões tentavam a contratação de Pepê junto ao Grêmio, mas a diretoria gaúcha não estava disposta a liberar o substituto de Everton Cebolinha. Com isso, Felipe Anderson chega como a peça para reforçar o setor ofensivo.

Ainda nesta terça-feira decisiva no mercado, o Porto acertou com o Santos a chegada de Lucas Veríssimo e anunciou a venda de Zé Luís ao Lokomotiv Moscou. O cabo verdiano assinou contrato de três temporadas com o time russo.