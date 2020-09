Porto contrata promessa de 16 anos do West Ham

Contratar jovens e promissores talentos antes de que se tornem estrelas é o grande desafio dos diretores de futebol. Pensando assim, o Porto saiu na frente da concorrência e garantiu os serviços de Benicio Baker-Boaitey.

O inglês de apenas 16 anos, era um dos grandes nomes das categorias de base do West Ham. Equipes como Bayern de Munique, Barcelona ou RB Leipzig acompanhavam de perto os seus passos, mas os Dragões foram mais rápidos.

Baker-Boaitey chega ao time juvenil do Porto, com a esperança de que, em um futuro próximo, possa estrear com o time principal.