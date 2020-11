Porto derrota o Olympique de Marseille com autoridade

O Porto não demorou para obter vantagem em casa contra o Olympique de Marseille. Logo aos 3 minutos de bola rolando, Moussa Marega aproveitou um erro na zaga adversária e abriu o placar para os anfitriões.

A vida do time anfitrião parecia se complicar seis minutos mais tarde, mas Dimitri Payet desperdiçou a chance de empatar em uma cobrança de pênalti. A mesma oportunidade aconteceu para a equipe de Sérgio Conceição logo depois, com Sérgio Oliveira convertendo penalidade.

O time da casa seguiu dominando o jogo até o juiz apitar o fim da primeira etapa. Na volta dos vestiários, os franceses tentaram equilibrar a partida, mas não conseguiram superar a força do Porto e sofreram o golpe final aos 69 minutos de jogo.

Luis Díaz foi quem fechou o placar. Ele contou com ótima assistência de Corona, que usou o calcanhar para servir o mexicano, encerrando uma atuação firme dos dragões e dificultando a vida do Olympique de Marseille no grupo C.

Com o resultado, o Porto soma seis pontos e fica na segunda posição, a três do Manchester City. O time do técnico André Villas Boas, por sua vez, ainda não pontuou, é o lanterna e praticamente dá adeus à vaga.

Portugueses e franceses voltam a se enfrentar na próxima rodada da fase de grupos, em jogo marcado ocorrer em Marselha no dia 25 de novembro.

Ficha técnica:

3 - Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu; Uribe, Luis (Nakajima, min. 75) Díaz, Sérgio Oliveira (Romario Baro, min. 88); Corona (Fábio Vieira, min. 85), Otávio (Grujic, min. 88) e Marega (Mehdi Taremi, min. 89).

0 - Olympique de Marseille: Mandanda; Sakai, Álvaro González, Duje, Amavi; Kamara (Kevin Strootman, min. 85), Rongier, Sanson (Michaël Cuisance, min. 65); Thauvin (Marley Aké, min. 85), Payet (Luis Henrique, min. 65) e Benedetto.

Gols: 1-0, min, 3: Marega; 2-0, min. 26: Sérgio Oliveira; 3-0, min. 69: Luis Díaz.