Porto derrota o Portimonense para seguir sonhando; veja os gols

O Porto visitou o Portimonense pela 24ª rodada do Campeonato Português e garantiu mais três pontos ao conquistar vitória por 2 a 1.

Um gol contra de Possignolo abriu o placar para os Dragões nos acréscimos do primeiro tempo. Fali Candé empatou aos 64, mas Sérgio Oliveira teve uma uma bela cobrança de falta que resultou em um golaço contra ao bater nas costas do goleiro Samuel e entrar. Confira os gols nos vídeos abaixo.

Vale destacar a expulsão de Pedro Sá, que recebeu o cartão vermelho aos 95, tarde demais para que influenciasse no resultado. Os técnicos Paulo Sérgio e Sérgio Conceição também foram expulsos após insultos.

Com a vitória, o Porto chega a 54 pontos e diminui para sete a vantagem do líder Sporting, que enfrenta o Vitória de Guimarães neste sábado. O Portimonense é o 13º, com 23.

Terceiro e quarto colocados, respectivamente, SC Braga (50 pontos) e Benfica (48) se enfrentam nesse domingo no Estádio Municipal de Braga.