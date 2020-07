Porto derrota o Tondela e põe uma mão no troféu

O Porto entrou em campo com o objetivo de vencer para manter a chance de comemorar o título nesta quinta-feira - o que também dependeria de uma derrota do Benfica algumas horas depois contra o Famalicão. Com apenas uma vitória nos últimos onze jogos, o Tondela iniciou a rodada a três pontos da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de criatividade das duas equipes. Ambas insistiram em cruzamentos e viram as zagas levarem vantagem nas boas aéreas.

A melhor oportunidade da etapa inicial foi em cabeçada de Marega, que exigiu uma defesa muito difícil de Babacar Niasse. Um chute de Mbemba após nova bola alçada foi a outra boa intervenção do goleiro senegalês, que foi destaque antes do intervalo, mas falharia no segundo tempo.

Do lado do Tondela, as tentativas de abrir o placar tiveram finalizações de Jonathan Toro e Richard Rodríguez, que não conseguiram levar perigo ao gol dos visitantes.

Até o 45º minuto, o Porto teve 70% da posse de bola e apresentou maior iniciativa no campo de ataque, mas sem a eficiência que apresentaria no segundo tempo.

A etapa final do jogo teve o placar aberto com dois minutos de bola rolando, quando Danilo Pereira saltou mais alto em cobrança de escanteio e cabeceou para dentro contando com erro de Babacar Niasse. O goleiro saiu do gol, não chegou na bola e deixou a meta livre para os visitantes marcarem.

Aos 63 minutos, Marega conseguiu ampliar. O atacante do Porto recebeu em velocidade com muito espaço e dominou já ajeitando com apenas um toque para invadir a área e soltar um chute rasteiro no canto direito do goleiro senegalês.

Aos 76 minutos, um brasileiro descontou após Matheus Uribe cometer pênalti sobre Jonathan Toro. Ronan cobrou no canto esquerdo de Marchesín, que saltou bem, mas não alcançou.

A superioridade impediu uma reação mais forte do time de Natxo González e ainda levou os dragões a ampliarem o placar em cobrança de pênalti. Marenga foi derrubado na área e Fabio Vieira fechou a vitória em 3 a 1.

Com o resultado, o Porto aguarda o resultado do jogo entre Benfica e Famalicão. Em caso de derrota das águas, os líderes não poderão ser alcançados e serão campeões ainda nesta noite. O Tondela, por sua vez, permece em 15º, com 30 pontos.