Porto derrota Santa Clara e segue vivo no Português

O Porto se recuperou da derrota e consequente eliminação para o Bayer Leverkusen na Europa League com uma vitória diante do Santa Clara pelo Campeonato Português.

O duelo contra o time dos Açores foi tranquilo para os Dragões, que venceram com um gol em cada tempo. Manafá fez a tabela com Sérgio Oliveira e abriu o placar aos 37'.

Já na etapa final, o Santa Clara tentou a reação e chegou a carimbar a trave de Marchesín. O Porto também acertou a trave, mas em cobrança de pênalti desperdiçada por Alex Telles.

O segundo gols dos visitantes saiu aos 76', quando Sergio Oliveira levantou na área e Marcano desviou de cabeça para dar números finais a partida.

Com a vitória, o Porto somou os 59 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Português, isso porque o Benfica ainda encara o Moreirense na rodada. Já o Santa Clara é o 9º com 29 pontos.

Na próxima rodada, os de Sérgio Conceição recebem o Rio Ave (5º) no estádio do Dragão, enquanto o Santa Clara visita o Gil Vicente (8º).