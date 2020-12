Porto e Manchester City empatam e avançam

O empate em 0 a 0 no Estádio do Dragão serviu tanto para a equipe de Sérgio Conceição quanto para a de Pep Guardiola, que já não poderão ser ultrapassadas no grupo C da Champions League.

Ao longo da partida, o time da Premier League esteve mais perto de balançar as redes adversárias, mas Marchesin teve boa atuação para evitar cada chute a gol. Gabriel Jesus chegou a superar o goleiro, mas teve gol anulado por impedimento flagrado pelo VAR.

Desse modo, Manchester City e Porto garantiram, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar. Os ingleses chegaram a 13 pontos e os portugueses somam dez, deixando Olympiacos e Olympique de Marseille sem chances, ambos com três pontos.

A última rodada da fase de grupos está marcada para a próxima quarta-feira, quando o City recebe os franceses e o Porto visita os gregos. Com vantagem no confronto direto, o time de Pep Guardiola tem a liderança garantida mesmo caso o time luso empate em pontos.