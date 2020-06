Porto espera acordo milionário por 'naming' do Dragão

Em entrevista ao jornal 'O Jogo', o atual presidente do FC Porto e candidato a reeleição, Pinto da Costa falou sobre os planos para o futuro em relação a casa do clube, o Estádio do Dragão.

"Neste momento estamos negociando um mínimo de cinco milhões por ano, mas não aceitamos um ano só, tem de ser 'a la longue'", disse o mandatário em relação ao 'naming' do estádio.

"Sei das negociações que estão acontecendo. Estou envolvido nelas. Pessoalmente, gostaria que o nome do Dragão se mantivesse e acho que é possível, como foi, em tempos, o Dragão Caixa. Manter o Dragão e juntar o nome o respectivo", completou.

Nesse sábado, o FC Porto passará por um processo eleitoral, onde Pinto da Costa tentará dar continuidade ao seu projeto, contra os seus opositores José Fernando Rio e Nuno Lobo.