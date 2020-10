Porto faz nova oferta ao Grêmio por Pepê

O Porto subiu a proposta ao Grêmio por Pepê. Conforme informação de 'UOL', o clube português passou a oferta para 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 100 milhões na cotação atual.

A primeira tentativa dos Dragões havia proposto a transferência do atacante por 10 milhões de euros. No entanto, a diretoria gaúcha se recusou a negociar, como admitiu o presidente Romildo Bolzan em entrevista ao jornal 'A Bola'.

"O que lhe posso dizer é que a proposta do Porto é insuficiente. Pelo que nos ofereceram não levam Pepê. Impossível. Propostas como a do Porto são feitas para jogadores de segunda linha no Brasil. Só que o Pepê é jogador de primeira linha e vale muitíssimo mais do que o oferecido" afirmou Bolzan.

Ainda segundo 'UOL', o Tricolor não quer liberá-lo até o final da temporada brasileira, enquanto os portugueses querem reforçar imediatamente seu setor ofensivo. Além disso, o Porto aceitaria deixar uma porcentagem para o Grêmio lucrar em uma venda futura.

Wolverhampton e Atalanta também fizeram propostas pelo jogador de 23 anos, que é o grande nome do ataque do Grêmio e virou o titular absoluto após a saída de Everton Cebolinha rumo ao Benfica.

Pepê marcou no jogo dessa terça-feira, contra a Universidad Católica, pela Libertadores e soma quatro gols nos últimos cinco jogos.