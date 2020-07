Porto ganha “reforço” da torcida do Flamengo em final contra o Benfica

E a ida de Jorge Jesus ao Benfica pode resultar em uma união pouco provável: parte das torcidas de Flamengo e Porto começaram a se apoiar nas redes sociais para provocar a nova equipe do Mister.

Tudo começou, é claro, na internet. Conforme Jesus foi anunciado oficialmente nas Águias, Rubro-Negros foram às redes para provocar o clube com alguns memes (dentre eles, fotos nus do ex-jogador Vampeta) e se despedir do ex-técnico, com apoio de Portistas.

Desejo tudo de pior pra esse time



Porto é o maior de Portugal





Benfica será rebaixado para a segunda divisão

— Rodrigo Araújo (@rodrigocrf0) July 17, 2020

Porto x Benfica é uma das maiores rivalidades de Portugal e os rivais estão prestes a decidir mais um título: depois do fracasso das Águias com Bruno Lage - o time era líder da Primeira Liga mas deixou o arquirrival chegar -, os dois irão se enfrentar na final da Taça de Portugal, no próximo dia 1 de agosto.

Mesmo que Jesus não comande o time no duelo, isso não impediu que Flamenguistas anunciem sua torcida na competição: obviamente, eles querem que o Porto seja campeão pela 17ª vez.

Adeptos do Flamengo, sejam bem-vindos ao melhor clube Português, o FC Porto!