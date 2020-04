Porto pensa em Caio Henrique para o lugar de Alex Telles

A lateral-direita do Porto anda muito ligada ao Grêmio. Atualmente, Alex Telles é figura importante da equipe e tem futuro vinculado por rumores ao Paris Saint-Germain. Para o seu lugar, são cogitados dois jogadores com história na equipe gremista.

Juninho Capixaba, que deixou o Tricolor gaúcho para ir ao Bahia nesta temporada, é um nome citado como possível substituto de Alex. Capixaba teve passagem discreta no Grêmio e viveu às sombras de Bruno Cortez, hoje reserva de Caio Henrique.

Agora, segundo o jornal 'Record', o time português também estaria cogitando buscar o atual titular do Grêmio, que está emprestado até dezembro deste ano pelo Atlético de Madrid.

Ano passado, Caio foi um dos poucos destaques positivos da apagada temporada do Fluminense. No time espanhol, o jogador de 22 anos, ainda não ganhou oportunidades. Diante da concorrência no setor defensivo de Simeone, o clube de Madri optou por emprestá-lo.

Segundo 'GloboEsporte.com', porém, o ex-jogador Deco, representantes de Caio Henrique, não houve contatos.