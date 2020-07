Porto pode ser campeão na próxima rodada

Faltam quatro rodadas para o fim da Liga NOS, mas o Porto pode garantir o título na próxima rodada. Com 73 pontos e vantagem de seis sobre o Benfica, os dragões torcem por uma combinação de resultados para poder comemorar.

A goleada deste domingo sobre o Belenenses - gols de Tiquinho Soares, Marega, Alex Telles, Fábio Vieira e Díaz - foi um passo a mais para a equipe de Sérgio Conceição se aproximar da conquista.

Com isso, se as águias vencerem todos os jogos, precisarão também torcer para que o Porto some um máximo de cinco pontos nesta reta final.

No cenário mais favorável aos atuais líderes, o título poderá ser celebrado no sofá já na próxima quinta-feira, pois os encarnados entram em campo duas horas depois da partida dos dragões. A vantagem no confronto direto dá o título aos dragões em caso de empate em pontos.

Os adversários do Porto nas útlimas rodadas são Tondela (fora de casa), Sporting (casa), Moreirense (casa) e Sporting Braga (fora). Já o Benfica enfrentará Famalicão (fora), Vitória de Guimarães (casa), Aves (fora) e Sporting (casa).