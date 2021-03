Porto quer que Pepe continue jogando... até os 42 anos!

Aos 38 anos, Pepe ainda tem futebol para dar e vender. No Porto são tão claros disso que não hesitaram um segundo na hora de renovar o contrato com o veterano zagueiro.

Pinto da Costa, presidente da entidade portuguesa, revelou que já estendeu um novo contrato a Pepe. “No início desta temporada tínhamos quatro jogadores importantes que terminavam contrato: Pepe Oliveira, Otávio e Marega. Decidimos que tínhamos que renovar todos e eu mesmo decidi que o primeiro tinha que ser Pepe”, disse.

"Ele veio para o Porto por amor. Poderia ter ido a qualquer clube para ganhar cinco vezes mais", disse. Essa foi a chave para continuar contando com ele.

E revelou que o novo vínculo se estenderá por mais duas temporadas: “Quando muitos pensaram que ele iria assinar por mais um ano, foi renovado por mais dois”.

Mas o mais surpreendente é que Pinto da Costa já pensa em lhe oferecer mais dois anos. Nesse caso, Pepe jogaria até os 42 anos. "Ele mostrou nos últimos jogos que, talvez, daqui a dois anos, o iremos renovar de novo", sublinhou.

Assim, o contrato do Pepe com o Porto vai até 2023. A entidade vai mais longe e, se o seu estado de forma o permitir, não hesitará em contar com Pepe até 2025.