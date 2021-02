Porto - Sporting, no detalhe

Ainda faltam 14 rodadas para o final do Campeonato Português, mas nesse sábado o clima é de final, já que líder e vice-líder se enfrentam.

O Porto de Sérgio Conceição recebe a visita do Sporting de Rúben Amorim, no Estádio do Dragão. Um duelo em que os 'Leões' poderiam abrir 13 pontos de vantagem para o rival. Ou seja, só a vitória interessa ao Porto.

Você acompanha todos os lances dessa partida com BeSoccer PT!

Até aqui, a temporada das suas equipes é bem parecida em alguns aspectos. O Porto, em todas as competições em disputa, tem 35 jogos sendo 24 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Do outro lado, o Sporting tem 28 jogos, com 23 vitórias, três empates e duas derrotas.

A grande diferença aqui está no desempenho no Campeonato Português. Enquando os Dragões têm 13 vitórias, cinco empates e duas derrotas, o Sporting não sabe o que é perder na Liga NOS, com 17 vitórias e três empates. Números que explicam a atual vantagem de dez pontos: 54 a 44.

A defesa, um aspecto determinante

Analisando os dados estatísticos de BeSoccer Pro, podemos comprovar um comportamento similar entre os rivais. Ambos possuem uma média de 2,1 gols por jogo, 12,5 chutes e praticamente o mesmo número de chutes a gol (4,97 contra 4,93).

A posse de bola é outro aspecto bem parecido (53,3% contra 56,6%), as principais diferenças estão nos dados defensivos. O time do Alvalade concede menos chutes aos rivais por partida (2,4 contra 2,9) e sofre menos gols por jogo (0,6 contra 0,9).

Essa maior fragilidade defensiva dos comandados de Conceição fica evidente na quantidade de defesas realizadas por Marchesín (64) em relação as feitas por Adán (49).

Além de superar as estatísticas, o Porto terá que superar o retrospecto recente, já que não conseguiu vencer o Sporting nos últimos dois jogos sendo um empate 2-2 e uma derrota 2-1.