Porto tem jovem na mira da Juventus

A Juventus está de olho em Tomás Esteves, jovem lateral do Porto que atua por empréstimo no Reading, da segunda divisão do futebol inglês.

Segundo 'Tuttosport', o jogador é observado pela diretoria de Turim há mais de um ano e pode ser um dos alvos de investimento nas próximas janelas de transferências.

Aos 18 anos, Tomás Esteves chegou nesta temporada ao futebol da Inglaterrra, onde soma 20 partidas disputadas, com onze titularidades e nenhum gol ou assistência.

Pelo Porto, ele atuou principalmente nas categorias de base e no time B. Pela equipe principal, atuou em dois jogos e foi titular em dois.