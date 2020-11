Porto tem o pior início em 25 anos

A derrota nessa sexta-feira é mais um motivo de preocupação para o time do Porto, que somou sua segunda derrota da temporada.

Dor Jan, Stephen Eustáquio e Bruno Almeida foram os responsáveis pelos gols dos anfitriões, que viram os visitantes marcarem com Sérgio Olvieira e Otávio.

A equipe conquistou dez dos primeiros 18 pontos disputados neste começo de temporada, um desempenho pior que no começo das últimas 25 temporadas.

Apesar da comparação negativa com as campanhas anteriores, a equipe de Sérgio Conceição ocupa a terceira posição na tabela, mas torce para não ser ultrapassado após os demais jogos deste fim de semana na sexta rodada.

Benfica, com 15 pontos, e Sporting, com 14, ocupam os dois primeiros lugares da liga portuguesa. O Porto volta a campo pela competição nacional no domingo da semana que vem, quando recebe o Portimonense.