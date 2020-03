Portsmouth tem quatro jogadores com o coronavírus

Segundo o clube, os atletas afetados estão devidamente isolados para evitar mais contágios na equipe. Todos os jogadores do Portsmouth e o treinador foram submetidos a testes. Após os resultados, quatro deles deram positivo.

O time foi o adversário do Arsenal na FA Cup em 2 de março. Vale lembrar que Mikel Arteta, técnico dos 'gunners', também deu positivo no COVID-19.

"O futebol não é imune a esse vírus, que afeta mais quando afeta aqueles com quem você tem contato", disse Mark Catlin, dirigente do Portsmouth.

Os jogadores foram submetidos aos testes depois que vários jogadores do Arsenal entraram em contato com Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiakos e do Nottingham Forest, que também contraiu coronavírus.